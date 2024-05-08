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Курицын Андрей

Место рождения

д. Кочебино, Троицкая волость, Ярославский уезд, Ярославская губерния

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Курицын Егор

Мать: Курицына Домна

д. Кочебино, Троицкая волость, Ярославский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
18.01.1890 ст.

Сын: Курицын Иван Андреевич

Мать ребёнка: Курицына Маремьяна

Кочебино, Ярославский уезд, Ярославская губерния
Восприемники: Курицын Василий Егорович, Урычева Елизавета Алексеевна
Рождение ребёнка
15.10.1892 ст.

Дочь: Елизавета Андреевна

Мать ребёнка: Курицына Маремьяна

Кочебино, Ярославский уезд, Ярославская губерния
Восприемники: Курицына Елизавета Спиридоновна и Урычев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1898

Сын: Курицын Федор

Мать ребёнка: Курицына Маремьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курицына Маремьяна

Работа или профессия
Неизвестно
кучер
Образование
Неизвестно
сельская школа
Смерть
Неизвестно
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