Курицын Андрей
Место рожденияд. Кочебино, Троицкая волость, Ярославский уезд, Ярославская губерния
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Курицын Егор
Мать: Курицына Домна
д. Кочебино, Троицкая волость, Ярославский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
18.01.1890 ст.
Мать ребёнка: Курицына Маремьяна
Восприемники: Курицын Василий Егорович, Урычева Елизавета Алексеевна
Рождение ребёнка
15.10.1892 ст.
Дочь: Елизавета Андреевна
Мать ребёнка: Курицына Маремьяна
Восприемники: Курицына Елизавета Спиридоновна и Урычев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1898
Сын: Курицын Федор
Мать ребёнка: Курицына Маремьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Курицына Маремьяна
Работа или профессия
Неизвестно
кучер
Образование
Неизвестно
сельская школа
Смерть
Неизвестно