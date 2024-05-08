Курицына (Урычева) Маремьяна
Место рожденияд. Киселево, Митинская волость, Нерехтский уезд, Костромская губерния
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Урычев Алексей
д. Киселево, Митинская волость, Нерехтский уезд, Костромская губерния
Рождение ребёнка
18.01.1890 ст.
Отец ребёнка: Курицын Андрей
Восприемники: Курицын Василий Егорович, Урычева Елизавета Алексеевна
Рождение ребёнка
15.10.1892 ст.
Дочь: Елизавета Андреевна
Отец ребёнка: Курицын Андрей
Восприемники: Курицына Елизавета Спиридоновна и Урычев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1898
Сын: Курицын Федор
Отец ребёнка: Курицын Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Курицын Андрей
Смерть
Неизвестно