Курицына (Урычева) Маремьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курицына (Урычева) Маремьяна

Место рождения

д. Киселево, Митинская волость, Нерехтский уезд, Костромская губерния

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Урычев Алексей

Мать: не указана

д. Киселево, Митинская волость, Нерехтский уезд, Костромская губерния
Рождение ребёнка
18.01.1890 ст.

Сын: Курицын Иван Андреевич

Отец ребёнка: Курицын Андрей

Кочебино, Ярославский уезд, Ярославская губерния
Восприемники: Курицын Василий Егорович, Урычева Елизавета Алексеевна
Рождение ребёнка
15.10.1892 ст.

Дочь: Елизавета Андреевна

Отец ребёнка: Курицын Андрей

Кочебино, Ярославский уезд, Ярославская губерния
Восприемники: Курицына Елизавета Спиридоновна и Урычев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1898

Сын: Курицын Федор

Отец ребёнка: Курицын Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курицын Андрей

Смерть
Неизвестно
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