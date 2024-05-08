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Курицын Иван Андреевич

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Место рождения

Кочебино, Ярославский уезд, Ярославская губерния

Дата рождения

18.01.1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1890 ст.

Отец: Курицын Андрей

Мать: Курицына Маремьяна

Кочебино, Ярославский уезд, Ярославская губерния
Восприемники: Курицын Василий Егорович, Урычева Елизавета Алексеевна
Бракосочетание
27.01.1919

Жена: Курицына Александра Алексеевна

Отдел ЗАГС Троицкого волисполкома
Рождение ребёнка
03.03.1920

Сын: Курицын Сергей

Мать ребёнка: Курицына Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
01.03.1922

Дочь: Пономарева Надежда

Мать ребёнка: Курицына Александра Алексеевна

д. Кочебино, Гаврилов-Ямской р-н, Ярославская обл.
Рождение ребёнка
1924

Сын: Курицын Павел

Мать ребёнка: Курицына Александра Алексеевна

д.Кочебино, Ярославская обл.
Рождение ребёнка
02.01.1927

Дочь: Соколова Фаина

Мать ребёнка: Курицына Александра Алексеевна

На самом деле родилась 28 мая 1926. Т.к. родилась в деревне во времена раскулачивания некому было регистрировать. В январе родилась ее двоюродная сестра, их вместе и зарегистрировали.
Рождение ребёнка
28.02.1932

Дочь: Миронова Римма

Мать ребёнка: Курицына Александра Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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