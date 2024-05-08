Курицын Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения18.01.1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1890 ст.
Отец: Курицын Андрей
Мать: Курицына Маремьяна
Восприемники: Курицын Василий Егорович, Урычева Елизавета Алексеевна
Бракосочетание
27.01.1919
Отдел ЗАГС Троицкого волисполкома
Рождение ребёнка
03.03.1920
Сын: Курицын Сергей
Мать ребёнка: Курицына Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
01.03.1922
Дочь: Пономарева Надежда
Мать ребёнка: Курицына Александра Алексеевна
д. Кочебино, Гаврилов-Ямской р-н, Ярославская обл.
Рождение ребёнка
1924
Сын: Курицын Павел
Мать ребёнка: Курицына Александра Алексеевна
д.Кочебино, Ярославская обл.
Рождение ребёнка
02.01.1927
Дочь: Соколова Фаина
Мать ребёнка: Курицына Александра Алексеевна
На самом деле родилась 28 мая 1926. Т.к. родилась в деревне во времена раскулачивания некому было регистрировать. В январе родилась ее двоюродная сестра, их вместе и зарегистрировали.
Рождение ребёнка
28.02.1932
Дочь: Миронова Римма
Мать ребёнка: Курицына Александра Алексеевна
Смерть
Неизвестно