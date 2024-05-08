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Курицына (Нуждина) Александра Алексеевна

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Место рождения

Измайлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

25.02.1897 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Крещение
26.02.1897
Восприемники: Александр Никонович Титов, Елизавета Яковлевна Шведова
Рождение
25.02.1897 ст.

Отец: Нуждин Алексей

Мать: Нуждина Ирина

Измайлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Запись о рождении в Метрической книге Павлово-Ольгинской церкви с. Нетребово. Хранится в ГАЯО Ф.230 Оп.11-4 Д.697.
Бракосочетание
27.01.1919

Муж: Курицын Иван Андреевич

Отдел ЗАГС Троицкого волисполкома
Рождение ребёнка
03.03.1920

Сын: Курицын Сергей

Отец ребёнка: Курицын Иван Андреевич

Рождение ребёнка
01.03.1922

Дочь: Пономарева Надежда

Отец ребёнка: Курицын Иван Андреевич

д. Кочебино, Гаврилов-Ямской р-н, Ярославская обл.
Рождение ребёнка
1924

Сын: Курицын Павел

Отец ребёнка: Курицын Иван Андреевич

д.Кочебино, Ярославская обл.
Рождение ребёнка
02.01.1927

Дочь: Соколова Фаина

Отец ребёнка: Курицын Иван Андреевич

На самом деле родилась 28 мая 1926. Т.к. родилась в деревне во времена раскулачивания некому было регистрировать. В январе родилась ее двоюродная сестра, их вместе и зарегистрировали.
Рождение ребёнка
28.02.1932

Дочь: Миронова Римма

Отец ребёнка: Курицын Иван Андреевич

Место жительства
Неизвестно
ул. Стачек, 46-2
Смерть
Неизвестно
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