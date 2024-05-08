Курицына (Нуждина) Александра Алексеевна
Место рождения
Дата рождения25.02.1897 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
26.02.1897
Восприемники: Александр Никонович Титов, Елизавета Яковлевна Шведова
Рождение
25.02.1897 ст.
Отец: Нуждин Алексей
Мать: Нуждина Ирина
Запись о рождении в Метрической книге Павлово-Ольгинской церкви с. Нетребово. Хранится в ГАЯО Ф.230 Оп.11-4 Д.697.
Бракосочетание
27.01.1919
Отдел ЗАГС Троицкого волисполкома
Рождение ребёнка
03.03.1920
Сын: Курицын Сергей
Отец ребёнка: Курицын Иван Андреевич
Рождение ребёнка
01.03.1922
Дочь: Пономарева Надежда
Отец ребёнка: Курицын Иван Андреевич
д. Кочебино, Гаврилов-Ямской р-н, Ярославская обл.
Рождение ребёнка
1924
Сын: Курицын Павел
Отец ребёнка: Курицын Иван Андреевич
д.Кочебино, Ярославская обл.
Рождение ребёнка
02.01.1927
Дочь: Соколова Фаина
Отец ребёнка: Курицын Иван Андреевич
На самом деле родилась 28 мая 1926. Т.к. родилась в деревне во времена раскулачивания некому было регистрировать. В январе родилась ее двоюродная сестра, их вместе и зарегистрировали.
Рождение ребёнка
28.02.1932
Дочь: Миронова Римма
Отец ребёнка: Курицын Иван Андреевич
Место жительства
Неизвестно
ул. Стачек, 46-2
Смерть
Неизвестно