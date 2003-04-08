Пономарева (Курицына) Надежда
Место рожденияд. Кочебино, Гаврилов-Ямской р-н, Ярославская обл.
Дата рождения01.03.1922
Дата смерти08.04.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1922
д. Кочебино, Гаврилов-Ямской р-н, Ярославская обл.
Работа или профессия
С 01.08.1938 по 19.05.1939
Ярославский мукомольный трест - Мельзавод № 9
Ученица счетовода
Работа или профессия
С 25.05.1939 по 01.10.1941
Ярославский областной трест мукомольной промышленности
Статистик опер. учета
Работа или профессия
С 01.10.1941
Кондитерская ф-ка «Заря социализма»
| переведена на производство ввиду мобилизации
Работа или профессия
С 03.10.1941
Кондитерская фабрика «Путь к социализму» цех 1
рабочая | к работе не приступила
Работа или профессия
С 10.10.1941 по 14.02.1942
Ярославский областной трест мукомольной промышленности
статистик
Военная служба
С ?.02.1942 по ?.05.1942
ЭП 61
Должность: медсестра, звание: старшина
Военная служба
С ?.06.1942 по ?.10.1945
ВВСП 1152
Должность: медсестра, звание: старшина
Работа или профессия
С 18.12.1945 по 06.09.1947
Ярославский областной госпиталь инвалидов Отечественной Войны
палатная медсестра, старшая медсестра физиотерапевтического кабинета
Бракосочетание
28.11.1947
Муж: Пономарев Гиппократ
Бюро ЗАГС Красноперекопского р-на г. Ярославль
Работа или профессия
С 30.01.1948 по 04.08.1949
Борская городская больница
медсестра хирургического отделения
Рождение ребёнка
05.06.1952
Сын: Пономарев Анатолий
Отец ребёнка: Пономарев Гиппократ
Работа или профессия
С 14.09.1962
Металлопрокатный завод
упаковщица труб, сортировщица
Работа или профессия
С 02.12.1969 по 25.03.1977
Борский комбинат бытового обслуживания
лаборант фото портретного цеха
Место жительства
Неизвестно
ул. Крупская, 4-16
Место жительства
Неизвестно
ул. Щербакова, 4-16
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.04.2003
г.Бор Нижегородская обл.
Похороны
Неизвестно
Пичугинское кладбище