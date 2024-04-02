Пономарев Гиппократ
Место рожденияг. Нижний Новгород, роддом Губздрава
Дата рождения15.07.1924
Дата смерти10.10.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1924
Отец: Пономарев Гавриил
Мать: Пономарева Анна
г. Нижний Новгород, роддом Губздрава
Место жительства
С 1924
с. Бор, Борская волость Нижегородский уезд и губерния, ул. Кузнечная, д. 24
Образование
С 1932 по 1942
школа № 6 г.Бор
среднее
Образование
По ?.05.1942
Горьковская областная рентгеностанция
среднее | рентгено-лаборант
Бракосочетание
28.11.1947
Жена: Пономарева Надежда
Бюро ЗАГС Красноперекопского р-на г. Ярославль
Работа или профессия
С 28.06.1948 по 13.06.1962
Горьковское фотообъединение
ретушор-портретист
Рождение ребёнка
05.06.1952
Сын: Пономарев Анатолий
Мать ребёнка: Пономарева Надежда
Работа или профессия
С 15.06.1962 по 10.05.1967
Борский комбинат бытового обслуживания
художник
Работа или профессия
С 10.05.1967 по 09.06.1977
Борский комбинат бытового обслуживания
бригадир фото-цеха № 1
Работа или профессия
С 17.12.1980 по 04.05.1981
Борское районное производственное управление
цветокорректор
Образование
Неизвестно
Горьковский Инженерно-Строительный Институт
не законченное высшее
Место жительства
Неизвестно
ул. Крупская, 4-16
Место жительства
Неизвестно
ул. Щербакова, 4-16 (раннее Новая стройка водников)
Смерть
10.10.1985
г.Бор Горьковская область
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Малопикинское кладбище