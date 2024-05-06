деревня Кочебино, деревня Кочебино, Ярославский уезд, Ярославская губерния (на 1859) — Familio

Кочебино

Ярославский уезд, Ярославская губерния (на 1859)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о выкупе земли по дер. Кочебино Троицкой волости Ярославского уезда крестьянами у помещика Александра Николаевича Нефимова. 1866 г. // Гос. архив Ярославской области Показать все
Дело о выкупе земли по дер. Кочебино Троицкой волости Ярославского уезда крестьянами временнообязанными помещице Александре Алексеевне Маклаковой. 1884–1885 гг. // Гос. а Показать все
Дело о выкупе земли по с-цу Вербилово и дер. Кочебино Троицкой волости Ярославского уезда крестьянами временнообязанными помещицам Вере Ивановне Гаитиновой и Александре Н Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки избирателей 1906 года

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ярославский уезд
196Кочебино, д. каз. и вл.при колодце.3322143647
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