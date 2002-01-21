Пономарев Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.06.1952
Дата смерти21.01.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1952
Отец: Пономарев Гиппократ
Мать: Пономарева Надежда
Бракосочетание
05.11.1972
Жена: скрыто настройками приватности
Борский отдел/бюро/ЗАГС Горьковская обл.
Рождение ребёнка
27.08.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Бор Горьковская область
Рождение ребёнка
02.06.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Бор, Горьковская область
Смерть
21.01.2002
г.Бор Нижегородская обл.
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Пичугинское кладбище