Пономарев Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарев Анатолий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1952

Дата смерти

21.01.2002

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

1922 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1952

Отец: Пономарев Гиппократ

Мать: Пономарева Надежда

Бракосочетание
05.11.1972

Жена: скрыто настройками приватности

Борский отдел/бюро/ЗАГС Горьковская обл.
Рождение ребёнка
27.08.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Бор Горьковская область
Рождение ребёнка
02.06.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Бор, Горьковская область
Смерть
21.01.2002
г.Бор Нижегородская обл.
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Пичугинское кладбище
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