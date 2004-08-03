Соколова (Курицына) Фаина
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1927
Дата смерти03.08.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1927
На самом деле родилась 28 мая 1926. Т.к. родилась в деревне во времена раскулачивания некому было регистрировать. В январе родилась ее двоюродная сестра, их вместе и зарегистрировали.
Рождение ребёнка
21.10.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гардер Владимир Арнольдович
Рождение ребёнка
27.07.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жирнов Виктор Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
продавец
Смерть
03.08.2004