Соколова (Курицына) Фаина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколова (Курицына) Фаина

Соколова (Курицына) Фаина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1927

Дата смерти

03.08.2004

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

1897 г.р.

Муж

1940 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1927

Отец: Курицын Иван Андреевич

Мать: Курицына Александра Алексеевна

На самом деле родилась 28 мая 1926. Т.к. родилась в деревне во времена раскулачивания некому было регистрировать. В январе родилась ее двоюродная сестра, их вместе и зарегистрировали.
Рождение ребёнка
21.10.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гардер Владимир Арнольдович

Рождение ребёнка
27.07.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жирнов Виктор Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Анатолий Николаевич

Работа или профессия
Неизвестно
продавец
Смерть
03.08.2004
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close