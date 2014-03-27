Миронова (Курицына) Римма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронова (Курицына) Римма

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1932

Дата смерти

27.03.2014

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

1897 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1932

Отец: Курицын Иван Андреевич

Мать: Курицына Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
08.05.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Миронов Эдуард Алексеевич

Рождение ребёнка
29.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Миронов Эдуард Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миронов Эдуард Алексеевич

Смерть
27.03.2014
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