Миронова (Курицына) Римма
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1932
Дата смерти27.03.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1932
Рождение ребёнка
08.05.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Миронов Эдуард Алексеевич
Рождение ребёнка
29.01.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Миронов Эдуард Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.03.2014