Миронов Эдуард Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.05.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Миронова Римма
Рождение ребёнка
29.01.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Миронова Римма
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Миронова Римма
Смерть
Неизвестно