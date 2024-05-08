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Нуждина (Титова) Ирина

Место рождения

д. Костина Ярославский уезд

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Титов Маркелл

Мать: Титова Марина

д. Костина Ярославский уезд
Бракосочетание
10.05.1892

Муж: Нуждин Алексей

Witnesses:Павел Ефимович Фомичев, Иван Григорьевич Антонов
Рождение ребёнка
07.02.1893

Сын: Нуждин Василий

Отец ребёнка: Нуждин Алексей

д. Измайлово, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
27.02.1895

Сын: Нуждин Капитон

Отец ребёнка: Нуждин Алексей

д. Измайлово, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
25.02.1897 ст.

Дочь: Курицына Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Нуждин Алексей

Измайлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Запись о рождении в Метрической книге Павлово-Ольгинской церкви с. Нетребово. Хранится в ГАЯО Ф.230 Оп.11-4 Д.697.
Рождение ребёнка
28.01.1899

Сын: Нуждин Иван

Отец ребёнка: Нуждин Алексей

д. Измайлово, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Нуждин Алексей

Рождение ребёнка
13.01.1905

Дочь: Федотова Фелисата

Отец ребёнка: Нуждин Алексей

д. Измайлово, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
23.03.1907

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Нуждин Алексей

д. Измайлово, Ярославский уезд
Смерть
Неизвестно
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