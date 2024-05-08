Нуждина (Титова) Ирина
Место рожденияд. Костина Ярославский уезд
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Титов Маркелл
Мать: Титова Марина
д. Костина Ярославский уезд
Бракосочетание
10.05.1892
Муж: Нуждин Алексей
Witnesses:Павел Ефимович Фомичев, Иван Григорьевич Антонов
Рождение ребёнка
07.02.1893
Сын: Нуждин Василий
Отец ребёнка: Нуждин Алексей
д. Измайлово, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
27.02.1895
Сын: Нуждин Капитон
Отец ребёнка: Нуждин Алексей
д. Измайлово, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
25.02.1897 ст.
Дочь: Курицына Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Нуждин Алексей
Измайлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Запись о рождении в Метрической книге Павлово-Ольгинской церкви с. Нетребово. Хранится в ГАЯО Ф.230 Оп.11-4 Д.697.
Рождение ребёнка
28.01.1899
Сын: Нуждин Иван
Отец ребёнка: Нуждин Алексей
д. Измайлово, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Нуждин Алексей
Рождение ребёнка
13.01.1905
Дочь: Федотова Фелисата
Отец ребёнка: Нуждин Алексей
д. Измайлово, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
23.03.1907
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Нуждин Алексей
д. Измайлово, Ярославский уезд
Смерть
Неизвестно