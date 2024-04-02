Федотова (Нуждина) Фелисата — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотова (Нуждина) Фелисата

Место рождения

д. Измайлово, Ярославский уезд

Дата рождения

13.01.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1905

Отец: Нуждин Алексей

Мать: Нуждина Ирина

д. Измайлово, Ярославский уезд
Крещение
14.01.1905
Восприемники: Елена Васильевна Гусева
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федотов Зиновий

Отец ребёнка: Федотов Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федотов Вячеслав

Отец ребёнка: Федотов Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федотов Александр Иванович

Смерть
Неизвестно
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