Федотова (Нуждина) Фелисата
Место рожденияд. Измайлово, Ярославский уезд
Дата рождения13.01.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1905
Отец: Нуждин Алексей
Мать: Нуждина Ирина
д. Измайлово, Ярославский уезд
Крещение
14.01.1905
Восприемники: Елена Васильевна Гусева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федотов Зиновий
Отец ребёнка: Федотов Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федотов Вячеслав
Отец ребёнка: Федотов Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно