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Нуждин Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Нуждин Ефим

Мать: Нуждина Ульяна

Бракосочетание
10.05.1892

Жена: Нуждина Ирина

Witnesses:Павел Ефимович Фомичев, Иван Григорьевич Антонов
Рождение ребёнка
07.02.1893

Сын: Нуждин Василий

Мать ребёнка: Нуждина Ирина

д. Измайлово, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
27.02.1895

Сын: Нуждин Капитон

Мать ребёнка: Нуждина Ирина

д. Измайлово, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
25.02.1897 ст.

Дочь: Курицына Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Нуждина Ирина

Измайлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Запись о рождении в Метрической книге Павлово-Ольгинской церкви с. Нетребово. Хранится в ГАЯО Ф.230 Оп.11-4 Д.697.
Рождение ребёнка
28.01.1899

Сын: Нуждин Иван

Мать ребёнка: Нуждина Ирина

д. Измайлово, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Нуждина Ирина

Рождение ребёнка
13.01.1905

Дочь: Федотова Фелисата

Мать ребёнка: Нуждина Ирина

д. Измайлово, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
23.03.1907

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Нуждина Ирина

д. Измайлово, Ярославский уезд
Смерть
Неизвестно
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