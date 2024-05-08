Нуждин Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Нуждин Ефим
Мать: Нуждина Ульяна
Бракосочетание
10.05.1892
Жена: Нуждина Ирина
Witnesses:Павел Ефимович Фомичев, Иван Григорьевич Антонов
Рождение ребёнка
07.02.1893
Сын: Нуждин Василий
Мать ребёнка: Нуждина Ирина
д. Измайлово, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
27.02.1895
Сын: Нуждин Капитон
Мать ребёнка: Нуждина Ирина
д. Измайлово, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
25.02.1897 ст.
Дочь: Курицына Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Нуждина Ирина
Измайлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Запись о рождении в Метрической книге Павлово-Ольгинской церкви с. Нетребово. Хранится в ГАЯО Ф.230 Оп.11-4 Д.697.
Рождение ребёнка
28.01.1899
Сын: Нуждин Иван
Мать ребёнка: Нуждина Ирина
д. Измайлово, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Нуждина Ирина
Рождение ребёнка
13.01.1905
Дочь: Федотова Фелисата
Мать ребёнка: Нуждина Ирина
д. Измайлово, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
23.03.1907
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Нуждина Ирина
д. Измайлово, Ярославский уезд
Смерть
Неизвестно