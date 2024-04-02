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(Нуждина) Анна
(Нуждина) Анна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1903
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Нуждин Алексей
1869 г.р.
Мать
Нуждина (Титова) Ирина
1870 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец:
Нуждин Алексей
Мать:
Нуждина Ирина
Смерть
Неизвестно
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