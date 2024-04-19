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Титова Марина

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Место рождения

д. Костина Ярославский уезд

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Алексей

Мать: не указана

д. Костина Ярославский уезд
Рождение ребёнка
1861

Сын: Титов Николай

Отец ребёнка: Титов Маркелл

д. Костина Ярославский уезд
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Нуждина Ирина

Отец ребёнка: Титов Маркелл

д. Костина Ярославский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Титов Маркелл

Смерть
Неизвестно
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