Титова Марина
Место рожденияд. Костина Ярославский уезд
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Алексей
д. Костина Ярославский уезд
Рождение ребёнка
1861
Сын: Титов Николай
Отец ребёнка: Титов Маркелл
д. Костина Ярославский уезд
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Нуждина Ирина
Отец ребёнка: Титов Маркелл
д. Костина Ярославский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Титов Маркелл
Смерть
Неизвестно