Титов Маркелл
Место рожденияд. Костина Ярославский уезд
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Титов Карп
Мать: Титова Евдокия
д. Костина Ярославский уезд
Рождение ребёнка
1861
Сын: Титов Николай
Мать ребёнка: Титова Марина
д. Костина Ярославский уезд
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Нуждина Ирина
Мать ребёнка: Титова Марина
д. Костина Ярославский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Титова Марина
Работа или профессия
Неизвестно
отпускной рядовой солдат, слесарь
Место жительства
Неизвестно
д. Костина
Смерть
Неизвестно
Костино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область