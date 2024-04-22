Титов Маркелл — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТитов Маркелл

Титов Маркелл

avatar

Место рождения

д. Костина Ярославский уезд

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Титов Карп

Мать: Титова Евдокия

д. Костина Ярославский уезд
Рождение ребёнка
1861

Сын: Титов Николай

Мать ребёнка: Титова Марина

д. Костина Ярославский уезд
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Нуждина Ирина

Мать ребёнка: Титова Марина

д. Костина Ярославский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Титова Марина

Работа или профессия
Неизвестно
отпускной рядовой солдат, слесарь
Место жительства
Неизвестно
д. Костина
Смерть
Неизвестно
Костино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close