Титов Карп
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Титов Гавриил
Рождение ребёнка
1843
Сын: Титов Маркелл
Мать ребёнка: Титова Евдокия
д. Костина Ярославский уезд
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Титова Евдокия
Рождение ребёнка
15.08.1858
Сын: Титов Павел
Мать ребёнка: Титова Евдокия
д. Костина Ярославский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Титов Тимофей
Мать ребёнка: Титова Евдокия
Смерть
Неизвестно