Титов Карп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титов Карп

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Титов Гавриил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Титов Маркелл

Мать ребёнка: Титова Евдокия

д. Костина Ярославский уезд
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Титова Евдокия

Рождение ребёнка
15.08.1858

Сын: Титов Павел

Мать ребёнка: Титова Евдокия

д. Костина Ярославский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Титов Тимофей

Мать ребёнка: Титова Евдокия

Смерть
Неизвестно
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