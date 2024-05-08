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Титов Павел

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Место рождения

д. Костина Ярославский уезд

Дата рождения

15.08.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1858

Отец: Титов Карп

Мать: Титова Евдокия

д. Костина Ярославский уезд
Рождение ребёнка
1879

Сын: Титов Николай

Мать ребёнка: Титова Варвара Киприяновна

д. Костина Ярославский уезд
Рождение ребёнка
09.08.1884 ст.

Сын: Титов Александр Павлович

Мать ребёнка: Титова Варвара Киприяновна

Костино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Запись о рождении в Метрической книге Павлово-Ольгинской церкви с. Нетребово Ярославского уезда. Хранится в ГАЯО. Ф.230 Оп.11 Т.4 Д.697. Восприемник: сестра матери Ксения Киприяновна из с. Сеньково Т... Показать все
Рождение ребёнка
11.01.1889 ст.

Дочь: Титова Агния Павловна

Мать ребёнка: Титова Варвара Киприяновна

Костино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Запись о рождении в Метрической книге Павлово-Ольгинской церкви с. Нетребово Ярославского уезда. Хранится в ГАЯО. Ф.230 Оп.11 Т.4 Д.697.
Рождение ребёнка
1891

Сын: Титов Василий

Мать ребёнка: Титова Варвара Киприяновна

д. Костина Ярославский уезд
Рождение ребёнка
24.01.1895

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Титова Варвара Киприяновна

д. Костина Ярославский уезд
Рождение ребёнка
01.02.1898 ст.

Сын: Титов Александр Павлович

Мать ребёнка: Титова Варвара Киприяновна

Костино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Запись о рождении в Метрической книге Павлово-Ольгинской церкви с. Нетребово. Хранится в ГАЯО Ф.230 Оп.11-4 Д.697. В записи допущена ошибка в отчестве отца: вместо Карповича написано Гаврилович. Вос... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Титова Варвара Киприяновна

Крещение
Неизвестно
Восприемники: Маркелл Карпович Титов
Смерть
Неизвестно
Умер до 1917
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