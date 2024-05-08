Титов Павел
Место рожденияд. Костина Ярославский уезд
Дата рождения15.08.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1858
Отец: Титов Карп
Мать: Титова Евдокия
д. Костина Ярославский уезд
Рождение ребёнка
1879
Сын: Титов Николай
Мать ребёнка: Титова Варвара Киприяновна
д. Костина Ярославский уезд
Рождение ребёнка
09.08.1884 ст.
Мать ребёнка: Титова Варвара Киприяновна
Запись о рождении в Метрической книге Павлово-Ольгинской церкви с. Нетребово Ярославского уезда. Хранится в ГАЯО. Ф.230 Оп.11 Т.4 Д.697. Восприемник: сестра матери Ксения Киприяновна из с. Сеньково Т... Показать все
Рождение ребёнка
11.01.1889 ст.
Дочь: Титова Агния Павловна
Мать ребёнка: Титова Варвара Киприяновна
Запись о рождении в Метрической книге Павлово-Ольгинской церкви с. Нетребово Ярославского уезда. Хранится в ГАЯО. Ф.230 Оп.11 Т.4 Д.697.
Рождение ребёнка
1891
Сын: Титов Василий
Мать ребёнка: Титова Варвара Киприяновна
д. Костина Ярославский уезд
Рождение ребёнка
24.01.1895
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Титова Варвара Киприяновна
д. Костина Ярославский уезд
Рождение ребёнка
01.02.1898 ст.
Мать ребёнка: Титова Варвара Киприяновна
Запись о рождении в Метрической книге Павлово-Ольгинской церкви с. Нетребово. Хранится в ГАЯО Ф.230 Оп.11-4 Д.697. В записи допущена ошибка в отчестве отца: вместо Карповича написано Гаврилович. Вос... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
Неизвестно
Восприемники: Маркелл Карпович Титов
Смерть
Неизвестно
Умер до 1917