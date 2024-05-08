Титов Александр Павлович
Место рождения
Дата рождения09.08.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1884 ст.
Отец: Титов Павел
Запись о рождении в Метрической книге Павлово-Ольгинской церкви с. Нетребово Ярославского уезда. Хранится в ГАЯО. Ф.230 Оп.11 Т.4 Д.697. Восприемник: сестра матери Ксения Киприяновна из с. Сеньково Т... Показать все
Смерть
Неизвестно