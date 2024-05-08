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Титов Александр Павлович

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Место рождения

Костино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

09.08.1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1858 г.р.

Мать

1858 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1884 ст.

Отец: Титов Павел

Мать: Титова Варвара Киприяновна

Костино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Запись о рождении в Метрической книге Павлово-Ольгинской церкви с. Нетребово Ярославского уезда. Хранится в ГАЯО. Ф.230 Оп.11 Т.4 Д.697. Восприемник: сестра матери Ксения Киприяновна из с. Сеньково Т... Показать все
Смерть
Неизвестно
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