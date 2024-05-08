Титова Варвара Киприяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
1858
Возможно родилась в с. Сеньково Троицкой волости Ярославского уезда.
Рождение ребёнка
1879
Сын: Титов Николай
Отец ребёнка: Титов Павел
д. Костина Ярославский уезд
Рождение ребёнка
09.08.1884 ст.
Отец ребёнка: Титов Павел
Запись о рождении в Метрической книге Павлово-Ольгинской церкви с. Нетребово Ярославского уезда. Хранится в ГАЯО. Ф.230 Оп.11 Т.4 Д.697. Восприемник: сестра матери Ксения Киприяновна из с. Сеньково Т... Показать все
Рождение ребёнка
11.01.1889 ст.
Дочь: Титова Агния Павловна
Отец ребёнка: Титов Павел
Запись о рождении в Метрической книге Павлово-Ольгинской церкви с. Нетребово Ярославского уезда. Хранится в ГАЯО. Ф.230 Оп.11 Т.4 Д.697.
Рождение ребёнка
1891
Сын: Титов Василий
Отец ребёнка: Титов Павел
д. Костина Ярославский уезд
Рождение ребёнка
24.01.1895
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Титов Павел
д. Костина Ярославский уезд
Рождение ребёнка
01.02.1898 ст.
Отец ребёнка: Титов Павел
Запись о рождении в Метрической книге Павлово-Ольгинской церкви с. Нетребово. Хранится в ГАЯО Ф.230 Оп.11-4 Д.697. В записи допущена ошибка в отчестве отца: вместо Карповича написано Гаврилович. Вос... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Титов Павел
Смерть
Неизвестно