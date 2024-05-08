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Титова Варвара Киприяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Возможно родилась в с. Сеньково Троицкой волости Ярославского уезда.
Рождение ребёнка
1879

Сын: Титов Николай

Отец ребёнка: Титов Павел

д. Костина Ярославский уезд
Рождение ребёнка
09.08.1884 ст.

Сын: Титов Александр Павлович

Отец ребёнка: Титов Павел

Костино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Запись о рождении в Метрической книге Павлово-Ольгинской церкви с. Нетребово Ярославского уезда. Хранится в ГАЯО. Ф.230 Оп.11 Т.4 Д.697. Восприемник: сестра матери Ксения Киприяновна из с. Сеньково Т... Показать все
Рождение ребёнка
11.01.1889 ст.

Дочь: Титова Агния Павловна

Отец ребёнка: Титов Павел

Костино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Запись о рождении в Метрической книге Павлово-Ольгинской церкви с. Нетребово Ярославского уезда. Хранится в ГАЯО. Ф.230 Оп.11 Т.4 Д.697.
Рождение ребёнка
1891

Сын: Титов Василий

Отец ребёнка: Титов Павел

д. Костина Ярославский уезд
Рождение ребёнка
24.01.1895

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Титов Павел

д. Костина Ярославский уезд
Рождение ребёнка
01.02.1898 ст.

Сын: Титов Александр Павлович

Отец ребёнка: Титов Павел

Костино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Запись о рождении в Метрической книге Павлово-Ольгинской церкви с. Нетребово. Хранится в ГАЯО Ф.230 Оп.11-4 Д.697. В записи допущена ошибка в отчестве отца: вместо Карповича написано Гаврилович. Вос... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Титов Павел

Смерть
Неизвестно
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