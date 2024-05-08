Титов Николай
Место рожденияд. Костина Ярославский уезд
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Титов Павел
д. Костина Ярославский уезд
Рождение ребёнка
14.11.1903
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Титова Агафья Андреевна
Рождение ребёнка
16.03.1907
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Титова Агафья Андреевна
Рождение ребёнка
26.10.1910
Дочь: Варвара
Мать ребёнка: Титова Агафья Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Титова Агафья Андреевна
Смерть
Неизвестно