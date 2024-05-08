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Титов Николай

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Место рождения

д. Костина Ярославский уезд

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Титов Павел

Мать: Титова Варвара Киприяновна

д. Костина Ярославский уезд
Рождение ребёнка
14.11.1903

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Титова Агафья Андреевна

Рождение ребёнка
16.03.1907

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Титова Агафья Андреевна

Рождение ребёнка
26.10.1910

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Титова Агафья Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Титова Агафья Андреевна

Смерть
Неизвестно
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