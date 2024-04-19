Титова Агафья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.11.1903
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Титов Николай
Рождение ребёнка
16.03.1907
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Титов Николай
Рождение ребёнка
26.10.1910
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Титов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Титов Николай
Смерть
Неизвестно