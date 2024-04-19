Титова Агафья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова Агафья Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1879 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.11.1903

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Титов Николай

Рождение ребёнка
16.03.1907

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Титов Николай

Рождение ребёнка
26.10.1910

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Титов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Титов Николай

Смерть
Неизвестно
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