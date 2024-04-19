Титова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Рождение ребёнка
1843
Сын: Титов Маркелл
Отец ребёнка: Титов Карп
д. Костина Ярославский уезд
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Титов Карп
Рождение ребёнка
15.08.1858
Сын: Титов Павел
Отец ребёнка: Титов Карп
д. Костина Ярославский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Титов Тимофей
Отец ребёнка: Титов Карп
Смерть
Неизвестно