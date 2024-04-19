Титов Николай
Место рожденияд. Костина Ярославский уезд
Дата рождения1861
Дата смерти15.12.1889
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Титов Маркелл
Мать: Титова Марина
д. Костина Ярославский уезд
Бракосочетание
24.01.1885
Жена: Титова Евлампия
Рождение ребёнка
28.07.1886
Сын: Титов Василий
Мать ребёнка: Титова Евлампия
д. Костина Ярославский уезд
Смерть
15.12.1889
Причина смерти: от горячки
Рождение ребёнка
1889
Сын: Титов Александр
Мать ребёнка: Титова Евлампия
д. Костина Ярославский уезд