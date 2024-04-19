Титов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титов Николай

Место рождения

д. Костина Ярославский уезд

Дата рождения

1861

Дата смерти

15.12.1889

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Титов Маркелл

Мать: Титова Марина

д. Костина Ярославский уезд
Бракосочетание
24.01.1885

Жена: Титова Евлампия

Рождение ребёнка
28.07.1886

Сын: Титов Василий

Мать ребёнка: Титова Евлампия

д. Костина Ярославский уезд
Смерть
15.12.1889
Причина смерти: от горячки
Рождение ребёнка
1889

Сын: Титов Александр

Мать ребёнка: Титова Евлампия

д. Костина Ярославский уезд
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