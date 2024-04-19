Титова Евлампия
Место рожденияд. Измайлово, Ярославский уезд
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
24.01.1885
Муж: Титов Николай
Рождение ребёнка
28.07.1886
Сын: Титов Василий
Отец ребёнка: Титов Николай
д. Костина Ярославский уезд
Рождение ребёнка
1889
Сын: Титов Александр
Отец ребёнка: Титов Николай
д. Костина Ярославский уезд
Смерть
Неизвестно