Титова Евлампия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова Евлампия

Место рождения

д. Измайлово, Ярославский уезд

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1861 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Измайлово, Ярославский уезд
Бракосочетание
24.01.1885

Муж: Титов Николай

Рождение ребёнка
28.07.1886

Сын: Титов Василий

Отец ребёнка: Титов Николай

д. Костина Ярославский уезд
Рождение ребёнка
1889

Сын: Титов Александр

Отец ребёнка: Титов Николай

д. Костина Ярославский уезд
Смерть
Неизвестно
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