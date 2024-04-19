Титов Александр
Место рожденияд. Костина Ярославский уезд
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Титов Николай
Мать: Титова Евлампия
д. Костина Ярославский уезд
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Титова Софья Алексеевна
Рождение ребёнка
16.11.1910
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Титова Софья Алексеевна
Рождение ребёнка
26.10.1913
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Титова Софья Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Титова Софья Алексеевна
Смерть
Неизвестно