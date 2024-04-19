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Титов Александр

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Место рождения

д. Костина Ярославский уезд

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Титов Николай

Мать: Титова Евлампия

д. Костина Ярославский уезд
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Титова Софья Алексеевна

Рождение ребёнка
16.11.1910

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Титова Софья Алексеевна

Рождение ребёнка
26.10.1913

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Титова Софья Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Титова Софья Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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