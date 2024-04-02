Курицына Домна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Игнатий
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Курицын Егор
д. Кочебино, Троицкая волость, Ярославский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Курицын Егор
д. Кочебино, Троицкая волость, Ярославский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Курицын Егор
д. Кочебино, Троицкая волость, Ярославский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
1865
Сын: Курицын Андрей
Отец ребёнка: Курицын Егор
д. Кочебино, Троицкая волость, Ярославский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
1870
Сын: Курицын Василий
Отец ребёнка: Курицын Егор
д. Кочебино, Троицкая волость, Ярославский уезд, Ярославская губерния
Смерть
Неизвестно