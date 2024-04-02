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Курицына Домна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Игнатий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Курицын Егор

д. Кочебино, Троицкая волость, Ярославский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Курицын Егор

д. Кочебино, Троицкая волость, Ярославский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Курицын Егор

д. Кочебино, Троицкая волость, Ярославский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
1865

Сын: Курицын Андрей

Отец ребёнка: Курицын Егор

д. Кочебино, Троицкая волость, Ярославский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
1870

Сын: Курицын Василий

Отец ребёнка: Курицын Егор

д. Кочебино, Троицкая волость, Ярославский уезд, Ярославская губерния
Смерть
Неизвестно
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