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Курицын Василий

Место рождения

д. Кочебино, Троицкая волость, Ярославский уезд, Ярославская губерния

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Курицын Егор

Мать: Курицына Домна

д. Кочебино, Троицкая волость, Ярославский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Ираида

Мать ребёнка: Курицына Авдотья Васильевна

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Ефимова Мария

Мать ребёнка: Курицына Марья Андреевна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Курицын Сергей

Мать ребёнка: Курицына Марья Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курицына Марья Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курицына Авдотья Васильевна

Образование
Неизвестно
сельская школа
Смерть
Неизвестно
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