Курицын Василий
Место рожденияд. Кочебино, Троицкая волость, Ярославский уезд, Ярославская губерния
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Курицын Егор
Мать: Курицына Домна
д. Кочебино, Троицкая волость, Ярославский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Ираида
Мать ребёнка: Курицына Авдотья Васильевна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Ефимова Мария
Мать ребёнка: Курицына Марья Андреевна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Курицын Сергей
Мать ребёнка: Курицына Марья Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Курицына Марья Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
Неизвестно
сельская школа
Смерть
Неизвестно