Курицына Елизавета Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курицына Елизавета Спиридоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1833 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.10.1886 ст.

Сын: Курицын Николай Егорович

Отец ребёнка: Курицын Егор

Кочебино, Ярославский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
16.11.1888 ст.

Сын: Курицын Александр Егорович

Отец ребёнка: Курицын Егор

Кочебино, Ярославский уезд, Ярославская губерния
Запись о рождении в Метрической книге церквей сел Ярославского уезда. Хранится в ГАЯО Ф.230 Оп.11 Д.687. Восприемники: сводный брат Андрей Егорович Курицын и Анна Павловна (из д. Холычево).
Рождение ребёнка
24.09.1890 ст.

Сын: Курицын Сергей Егорович

Отец ребёнка: Курицын Егор

Кочебино, Ярославский уезд, Ярославская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курицын Егор

Смерть
Неизвестно
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