Курицына Елизавета Спиридоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.10.1886 ст.
Отец ребёнка: Курицын Егор
Рождение ребёнка
16.11.1888 ст.
Сын: Курицын Александр Егорович
Отец ребёнка: Курицын Егор
Запись о рождении в Метрической книге церквей сел Ярославского уезда. Хранится в ГАЯО Ф.230 Оп.11 Д.687. Восприемники: сводный брат Андрей Егорович Курицын и Анна Павловна (из д. Холычево).
Рождение ребёнка
24.09.1890 ст.
Отец ребёнка: Курицын Егор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Курицын Егор
Смерть
Неизвестно