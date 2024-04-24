Герасим
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1823
Сын: Курицын Сергей
Мать ребёнка: Мавра
Рождение ребёнка
1833
Сын: Курицын Егор
Мать ребёнка: Мавра
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Шибакова Федора
Мать ребёнка: Мавра
Рождение ребёнка
1843
Сын: Курицын Арсений
Мать ребёнка: Мавра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра
Смерть
Неизвестно