Герасим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Дмитрий

Мать: ?

Рождение ребёнка
1823

Сын: Курицын Сергей

Мать ребёнка: Мавра

Рождение ребёнка
1833

Сын: Курицын Егор

Мать ребёнка: Мавра

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Мавра

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Шибакова Федора

Мать ребёнка: Мавра

Рождение ребёнка
1843

Сын: Курицын Арсений

Мать ребёнка: Мавра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра

Смерть
Неизвестно
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