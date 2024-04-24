Мавра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Петр
Рождение ребёнка
1823
Сын: Курицын Сергей
Отец ребёнка: Герасим
Рождение ребёнка
1833
Сын: Курицын Егор
Отец ребёнка: Герасим
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Шибакова Федора
Отец ребёнка: Герасим
Рождение ребёнка
1843
Сын: Курицын Арсений
Отец ребёнка: Герасим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Герасим
Смерть
Неизвестно