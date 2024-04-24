Мавра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Сын: Курицын Сергей

Отец ребёнка: Герасим

Рождение ребёнка
1833

Сын: Курицын Егор

Отец ребёнка: Герасим

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Герасим

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Шибакова Федора

Отец ребёнка: Герасим

Рождение ребёнка
1843

Сын: Курицын Арсений

Отец ребёнка: Герасим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасим

Смерть
Неизвестно
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