(Курицына) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Курицына) Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1804 г.р.

Мать

1802 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Герасим

Мать: Мавра

Смерть
Неизвестно
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