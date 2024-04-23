Курицын Арсений
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Курицына Анна Петровна
Рождение ребёнка
17.11.1886 ст.
Мать ребёнка: Курицына Анна Петровна
Кочебино, Ярославский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Феодора
Мать ребёнка: Курицына Анна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Курицына Анна Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
пекарь-хлебопек
Смерть
Неизвестно