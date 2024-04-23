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Курицын Арсений

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Герасим

Мать: Мавра

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Курицына Анна Петровна

Рождение ребёнка
17.11.1886 ст.

Сын: Курицын Иван Арсеньевич

Мать ребёнка: Курицына Анна Петровна

Кочебино, Ярославский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Феодора

Мать ребёнка: Курицына Анна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курицына Анна Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
пекарь-хлебопек
Смерть
Неизвестно
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