Курицына Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курицына Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1843 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Курицын Арсений

Рождение ребёнка
17.11.1886 ст.

Сын: Курицын Иван Арсеньевич

Отец ребёнка: Курицын Арсений

Кочебино, Ярославский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Феодора

Отец ребёнка: Курицын Арсений

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курицын Арсений

Смерть
Неизвестно
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