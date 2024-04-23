Курицына Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Курицын Арсений
Рождение ребёнка
17.11.1886 ст.
Отец ребёнка: Курицын Арсений
Кочебино, Ярославский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Феодора
Отец ребёнка: Курицын Арсений
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Курицын Арсений
Смерть
Неизвестно