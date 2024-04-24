Шибакова (Курицына) Федора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шибакова (Курицына) Федора

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

25.10.1883

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Герасим

Мать: Мавра

Бракосочетание
30.01.1863

Муж: не указан

Покровская церковь с. Митино
Рождение ребёнка
24.05.1864

Дочь: Поцелуева Павла

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
18.02.1866

Дочь: Волкова Евдокия

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
05.06.1868

Дочь: Шкирева Анна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1871

Сын: Шибаков Александр

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1874

Сын: Шибаков Василий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1876

Сын: Шибаков Иоанн

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шибаков Гавриил Платонович

Смерть
25.10.1883
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