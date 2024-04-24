Шибакова (Курицына) Федора
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смерти25.10.1883
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.05.1864
Дочь: Поцелуева Павла
Рождение ребёнка
18.02.1866
Дочь: Волкова Евдокия
Рождение ребёнка
05.06.1868
Дочь: Шкирева Анна
Рождение ребёнка
1871
Сын: Шибаков Александр
Рождение ребёнка
1874
Сын: Шибаков Василий
Рождение ребёнка
1876
Сын: Шибаков Иоанн
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.10.1883