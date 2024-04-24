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Шибаков Александр
Шибаков Александр
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1871
Дата смерти
09.04.1872
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Шибакова (Курицына) Федора
1840 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать:
Шибакова Федора
Смерть
09.04.1872
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