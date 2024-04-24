Шибаков Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шибаков Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

10.09.1875

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1840 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: Шибакова Федора

Смерть
10.09.1875
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