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Герасим Григорьев

Место рождения

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Григорий (Георгий) Кононов

Мать: Домника (Савельева)

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
27.01.1886

Жена: Феодосия Лукина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.07.1887

Дочь: Мария Герасимова

Мать ребёнка: Феодосия Лукина

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Иосиф Герасимов

Мать ребёнка: Феодосия Лукина

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.09.1891

Дочь: Евфросиния Герасимова

Мать ребёнка: Феодосия Лукина

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.05.1894

Сын: Корнилов Стефан Герасимович

Мать ребёнка: Феодосия Лукина

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.05.1897

Сын: Пётр Герасимов

Мать ребёнка: Феодосия Лукина

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.08.1899

Дочь: Наталия Герасимова

Мать ребёнка: Феодосия Лукина

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.01.1902

Сын: Павел Герасимов

Мать ребёнка: Феодосия Лукина

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.07.1904

Дочь: Марфа Герасимова

Мать ребёнка: Феодосия Лукина

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.09.1906

Дочь: София Герасимова

Мать ребёнка: Феодосия Лукина

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Марфа Герасимова

Мать ребёнка: Феодосия Лукина

Рождение ребёнка
08.08.1908

Сын: Лаврентий Герасимов

Мать ребёнка: Феодосия Лукина

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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