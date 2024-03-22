Герасим Григорьев
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Григорий (Георгий) Кононов
Мать: Домника (Савельева)
Бракосочетание
27.01.1886
Жена: Феодосия Лукина
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.07.1887
Дочь: Мария Герасимова
Мать ребёнка: Феодосия Лукина
Рождение ребёнка
1890
Сын: Иосиф Герасимов
Мать ребёнка: Феодосия Лукина
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.09.1891
Дочь: Евфросиния Герасимова
Мать ребёнка: Феодосия Лукина
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.05.1894
Сын: Корнилов Стефан Герасимович
Мать ребёнка: Феодосия Лукина
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.05.1897
Сын: Пётр Герасимов
Мать ребёнка: Феодосия Лукина
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.08.1899
Дочь: Наталия Герасимова
Мать ребёнка: Феодосия Лукина
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.01.1902
Сын: Павел Герасимов
Мать ребёнка: Феодосия Лукина
Рождение ребёнка
03.07.1904
Дочь: Марфа Герасимова
Мать ребёнка: Феодосия Лукина
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.09.1906
Дочь: София Герасимова
Мать ребёнка: Феодосия Лукина
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Марфа Герасимова
Мать ребёнка: Феодосия Лукина
Рождение ребёнка
08.08.1908
Сын: Лаврентий Герасимов
Мать ребёнка: Феодосия Лукина
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно