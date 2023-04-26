Парамонов (Гущина) Акилина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения10.07.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1856
Бракосочетание
21.01.1877
Муж: Парамонов Иван Лукич
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.11.1877
Дочь: (Парамонова) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Парамонов Иван Лукич
Рождение ребёнка
24.03.1879
Сын: Парамонов Степан Иванович
Отец ребёнка: Парамонов Иван Лукич
Рождение ребёнка
13.09.1886
Дочь: Карташева (Парамонова) Вера Ивановна
Отец ребёнка: Парамонов Иван Лукич
Рождение ребёнка
07.03.1889
Отец ребёнка: Парамонов Иван Лукич
Рождение ребёнка
25.04.1893
Дочь: (Парамонова) Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Парамонов Иван Лукич
Рождение ребёнка
25.04.1893
Дочь: (Парамонова) Мавра Ивановна
Отец ребёнка: Парамонов Иван Лукич
Рождение ребёнка
29.06.1896
Отец ребёнка: Парамонов Иван Лукич
Смерть
Неизвестно