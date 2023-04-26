Парамонов (Гущина) Акилина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парамонов (Гущина) Акилина Алексеевна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

10.07.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1856

Отец: Гущин Алексей Семёнович

Мать: Гущина (Марфина) Мавра Алексеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
21.01.1877

Муж: Парамонов Иван Лукич

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.11.1877

Дочь: (Парамонова) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Парамонов Иван Лукич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.03.1879

Сын: Парамонов Степан Иванович

Отец ребёнка: Парамонов Иван Лукич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.09.1886

Дочь: Карташева (Парамонова) Вера Ивановна

Отец ребёнка: Парамонов Иван Лукич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.03.1889

Сын: Парамонов Ефим Иванович

Отец ребёнка: Парамонов Иван Лукич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.04.1893

Дочь: (Парамонова) Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Парамонов Иван Лукич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.04.1893

Дочь: (Парамонова) Мавра Ивановна

Отец ребёнка: Парамонов Иван Лукич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.06.1896

Сын: Парамонов Павел Иванович

Отец ребёнка: Парамонов Иван Лукич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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