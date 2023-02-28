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Парамонов Ефим Иванович

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

07.03.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1889

Отец: Парамонов Иван Лукич

Мать: Парамонов Акилина Алексеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
28.01.1909

Жена: Парамонова Надежда Антоновна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.01.1910

Сын: Парамонов Василий Ефимович

Мать ребёнка: Парамонова Надежда Антоновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.01.1912

Сын: Парамонов Павел Ефимович

Мать ребёнка: Парамонова Надежда Антоновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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