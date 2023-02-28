Парамонов Ефим Иванович
Место рождения
Дата рождения07.03.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1889
Отец: Парамонов Иван Лукич
Бракосочетание
28.01.1909
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.01.1910
Сын: Парамонов Василий Ефимович
Мать ребёнка: Парамонова Надежда Антоновна
Рождение ребёнка
04.01.1912
Мать ребёнка: Парамонова Надежда Антоновна
Смерть
Неизвестно