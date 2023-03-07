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Парамонов Иван Лукич

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

30.08.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1858

Отец: Парамонов Лука Иванович

Мать: Парамонова Агапия Кузьминична

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
21.01.1877

Жена: Парамонов Акилина Алексеевна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.11.1877

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Парамонов Акилина Алексеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.03.1879

Сын: Парамонов Степан Иванович

Мать ребёнка: Парамонов Акилина Алексеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.09.1886

Дочь: Карташева Вера Ивановна

Мать ребёнка: Парамонов Акилина Алексеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.03.1889

Сын: Парамонов Ефим Иванович

Мать ребёнка: Парамонов Акилина Алексеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.04.1893

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Парамонов Акилина Алексеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.04.1893

Дочь: Мавра Ивановна

Мать ребёнка: Парамонов Акилина Алексеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.06.1896

Сын: Парамонов Павел Иванович

Мать ребёнка: Парамонов Акилина Алексеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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