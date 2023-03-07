Парамонов Иван Лукич
Место рождения
Дата рождения30.08.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1858
Бракосочетание
21.01.1877
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.11.1877
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Парамонов Акилина Алексеевна
Рождение ребёнка
24.03.1879
Сын: Парамонов Степан Иванович
Мать ребёнка: Парамонов Акилина Алексеевна
Рождение ребёнка
13.09.1886
Дочь: Карташева Вера Ивановна
Мать ребёнка: Парамонов Акилина Алексеевна
Рождение ребёнка
07.03.1889
Мать ребёнка: Парамонов Акилина Алексеевна
Рождение ребёнка
25.04.1893
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Парамонов Акилина Алексеевна
Рождение ребёнка
25.04.1893
Дочь: Мавра Ивановна
Мать ребёнка: Парамонов Акилина Алексеевна
Рождение ребёнка
29.06.1896
Мать ребёнка: Парамонов Акилина Алексеевна
Смерть
Неизвестно