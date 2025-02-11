Карташева (Парамонова) Вера Ивановна 13.09.1886 — найти родственников по фамилии на Familio

Карташева (Парамонова) Вера Ивановна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 13.09.1886, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умерла Неизвестно

Мать
Парамонов (Гущина) Акилина Алексеевна10.07.1856 г.р.
Отец
Парамонов Иван Лукич30.08.1858 г.р.
Супруги
Карташев Осип Андреевич29.03.1888 г.р.
Дети
Карташев Михаил Иосифович10.07.1910 г.р.
Карташев Иван Иосифович18.04.1913 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1886

Отец: Парамонов Иван Лукич

Мать: Парамонов (Гущина) Акилина Алексеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
18.01.1908

Муж: Карташев Осип Андреевич

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
10.07.1910

Сын: Карташев Михаил Иосифович

Отец ребёнка: Карташев Осип Андреевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
18.04.1913

Сын: Карташев Иван Иосифович

Отец ребёнка: Карташев Осип Андреевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.