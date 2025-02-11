Карташева (Парамонова) Вера Ивановна
женский, родилась 13.09.1886, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умерла Неизвестно
МатьПарамонов (Гущина) Акилина Алексеевна10.07.1856 г.р.
ОтецПарамонов Иван Лукич30.08.1858 г.р.
Супруги
Карташев Осип Андреевич29.03.1888 г.р.
Дети
Карташев Михаил Иосифович10.07.1910 г.р.
Карташев Иван Иосифович18.04.1913 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1886
Бракосочетание
18.01.1908
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.07.1910
Сын: Карташев Михаил Иосифович
Отец ребёнка: Карташев Осип Андреевич
Рождение ребёнка
18.04.1913
Отец ребёнка: Карташев Осип Андреевич
Смерть
Неизвестно