Парамонова (Лапшева) Агапия Кузьминична
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смерти03.03.1901
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Лапшев Кузьма Петрович
Мать: Лапшева Мавра Ивановна
Рождение ребёнка
До 1856
Отец ребёнка: Парамонов Лука Иванович
Рождение ребёнка
12.05.1857
Отец ребёнка: Парамонов Лука Иванович
Рождение ребёнка
30.08.1858
Сын: Парамонов Иван Лукич
Отец ребёнка: Парамонов Лука Иванович
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Парамонов Лука Иванович
Рождение ребёнка
25.12.1864
Дочь: Шмелёва Ефимия Лукинична
Отец ребёнка: Парамонов Лука Иванович
Рождение ребёнка
25.12.1864
Дочь: Евгения Лукинична
Отец ребёнка: Парамонов Лука Иванович
Рождение ребёнка
06.01.1866
Сын: Потапов Иван Лукич
Отец ребёнка: Парамонов Лука Иванович
Рождение ребёнка
09.07.1869
Отец ребёнка: Парамонов Лука Иванович
Рождение ребёнка
29.10.1871
Дочь: Матрёна Лукинична
Отец ребёнка: Парамонов Лука Иванович
Рождение ребёнка
01.12.1877
Отец ребёнка: Парамонов Лука Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.03.1901