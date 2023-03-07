Парамонова (Лапшева) Агапия Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парамонова (Лапшева) Агапия Кузьминична

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

03.03.1901

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Лапшев Кузьма Петрович

Мать: Лапшева Мавра Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1856

Сын: Парамонов Василий Лукич

Отец ребёнка: Парамонов Лука Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.05.1857

Сын: Потапов Дмитрий Лукич

Отец ребёнка: Парамонов Лука Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.08.1858

Сын: Парамонов Иван Лукич

Отец ребёнка: Парамонов Лука Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Парамонов Леонтий Лукич

Отец ребёнка: Парамонов Лука Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.12.1864

Дочь: Шмелёва Ефимия Лукинична

Отец ребёнка: Парамонов Лука Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.12.1864

Дочь: Евгения Лукинична

Отец ребёнка: Парамонов Лука Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.01.1866

Сын: Потапов Иван Лукич

Отец ребёнка: Парамонов Лука Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.07.1869

Сын: Парамонов Василий Лукич

Отец ребёнка: Парамонов Лука Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.10.1871

Дочь: Матрёна Лукинична

Отец ребёнка: Парамонов Лука Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.12.1877

Сын: Парамонов Николай Лукич

Отец ребёнка: Парамонов Лука Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парамонов Лука Иванович

Смерть
03.03.1901
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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