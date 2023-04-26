Лапшева (Шмелёва) Мавра Ивановна
Место рождения
Дата рожденияДо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1814
Отец: Шмелёв Иван Дмитриевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Лапшев Кузьма Петрович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Парамонова (Лапшева) Агапия Кузьминична
Отец ребёнка: Лапшев Кузьма Петрович
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Лапшев Кузьма Петрович
Рождение ребёнка
20.04.1837
Дочь: (Лапшева) Александра Кузьминична
Отец ребёнка: Лапшев Кузьма Петрович
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Лапшев Кузьма Петрович
Рождение ребёнка
14.11.1840
Дочь: Тырышкина (Лапшева) Екатерина Кузьминична
Отец ребёнка: Лапшев Кузьма Петрович
Смерть
Неизвестно