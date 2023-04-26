Лапшева (Шмелёва) Мавра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапшева (Шмелёва) Мавра Ивановна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

До 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1814

Отец: Шмелёв Иван Дмитриевич

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лапшев Кузьма Петрович

Рождение ребёнка
1830

Сын: Лапшев Василий Кузьмич

Отец ребёнка: Лапшев Кузьма Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Парамонова (Лапшева) Агапия Кузьминична

Отец ребёнка: Лапшев Кузьма Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Лапшев Артемий Кузьмич

Отец ребёнка: Лапшев Кузьма Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.04.1837

Дочь: (Лапшева) Александра Кузьминична

Отец ребёнка: Лапшев Кузьма Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Лапшев Трофим Кузьмич

Отец ребёнка: Лапшев Кузьма Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.11.1840

Дочь: Тырышкина (Лапшева) Екатерина Кузьминична

Отец ребёнка: Лапшев Кузьма Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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