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Шмелёв Иван Дмитриевич

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1787

Дата смерти

16.08.1845

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Шмелёв Дмитрий

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
До 1814

Дочь: Лапшева (Шмелёва) Мавра Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Шмелёв Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Малькова (Шмелёва) Просковья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
16.08.1845
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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