Шмелёв Иван Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смерти16.08.1845
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Шмелёв Дмитрий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
До 1814
Дочь: Лапшева (Шмелёва) Мавра Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Малькова (Шмелёва) Просковья Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
16.08.1845