Лапшев Артемий Кузьмич
мужской, родился 1835, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умер 15.04.1851, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
ОтецЛапшев Кузьма ПетровичДо 1812 г.р.
МатьЛапшева (Шмелёва) Мавра ИвановнаДо 1814 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
15.04.1851
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область