Лапшев Артемий Кузьмич 1835 — найти родственников по фамилии на Familio

Лапшев Артемий Кузьмич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1835, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умер 15.04.1851, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Отец
Лапшев Кузьма ПетровичДо 1812 г.р.
Мать
Лапшева (Шмелёва) Мавра ИвановнаДо 1814 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Лапшев Кузьма Петрович

Мать: Лапшева (Шмелёва) Мавра Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
15.04.1851
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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