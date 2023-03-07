Парамонов Николай Лукич
Место рождения
Дата рождения01.12.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1877
Рождение ребёнка
12.01.1904
Сын: Парамонов Фёдор Николаевич
Мать ребёнка: Парамонова Анна Петровна
Рождение ребёнка
19.05.1907
Сын: Парамонов Иван Николаевич
Мать ребёнка: Парамонова Анна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Парамонова Анна Петровна
Смерть
Неизвестно