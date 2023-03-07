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Парамонов Николай Лукич

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

01.12.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1877

Отец: Парамонов Лука Иванович

Мать: Парамонова Агапия Кузьминична

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.01.1904

Сын: Парамонов Фёдор Николаевич

Мать ребёнка: Парамонова Анна Петровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.05.1907

Сын: Парамонов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Парамонова Анна Петровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Парамонова Анна Петровна

Смерть
Неизвестно
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