Гущина (Марфина) Мавра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гущина (Марфина) Мавра Алексеевна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

13.04.1885

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Марфин Алексей Яковлевич

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
31.01.1843

Муж: Гущин Алексей Семёнович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.05.1846

Сын: Гущин Леонтий Алексеевич

Отец ребёнка: Гущин Алексей Семёнович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.01.1850

Сын: Гущин Тимофей Алексеевич

Отец ребёнка: Гущин Алексей Семёнович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.07.1852

Сын: Гущин Илья Алексеевич

Отец ребёнка: Гущин Алексей Семёнович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.07.1856

Дочь: Парамонов Акилина Алексеевна

Отец ребёнка: Гущин Алексей Семёнович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.01.1865

Дочь: Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Гущин Алексей Семёнович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
13.04.1885
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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