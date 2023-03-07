Гущина (Марфина) Мавра Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смерти13.04.1885
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Марфин Алексей Яковлевич
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1843
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.05.1846
Отец ребёнка: Гущин Алексей Семёнович
Рождение ребёнка
13.01.1850
Отец ребёнка: Гущин Алексей Семёнович
Рождение ребёнка
16.07.1852
Отец ребёнка: Гущин Алексей Семёнович
Рождение ребёнка
10.07.1856
Дочь: Парамонов Акилина Алексеевна
Отец ребёнка: Гущин Алексей Семёнович
Рождение ребёнка
03.01.1865
Дочь: Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Гущин Алексей Семёнович
Смерть
13.04.1885