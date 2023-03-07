Гущин Илья Алексеевич
Место рождения
Дата рождения16.07.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1852
Отец: Гущин Алексей Семёнович
Мать: Гущина Мавра Алексеевна
Рождение ребёнка
08.04.1877
Сын: Гущин Василий Ильич
Мать ребёнка: Гущина Матрёна Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гущина Матрёна Сергеевна
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно