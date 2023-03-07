Гущин Илья Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гущин Илья Алексеевич

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

16.07.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1852

Отец: Гущин Алексей Семёнович

Мать: Гущина Мавра Алексеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.04.1877

Сын: Гущин Василий Ильич

Мать ребёнка: Гущина Матрёна Сергеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гущина Матрёна Сергеевна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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